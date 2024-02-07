Туркменистан готовится к запуску проекта по укреплению потенциала в области соблюдения Расширенной рамочной программы прозрачности в рамках Парижского соглашения

6 февраля 2024 года в Ашхабаде, Туркменистан, состоялась стартовая встреча нового проекта “Укрепление потенциала Туркменистана по соблюдению расширенной рамочной программы прозрачности в рамках Парижского соглашения”, сообщает портал климатической информации в Центральной Азии.

Семинар, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при поддержке Глобального Экологического Фонда (ГЭФ), был призван поддержать Туркменистан в создании надежных систем мониторинга отчетности в сфере изменения климата.

Мероприятие собрало ведущих экспертов в области климата, представителей правительственных и неправительственных организаций, а также академического сообщества. В ней также приняла участие команда проекта Регионального Хаба по транспарентности климатических действий (ReCATH). Участники внесли значительный вклад в обсуждение и анализ ключевых аспектов проекта, представленного в рамках Глобального Экологического Фонда (ГЭФ), и разработали стратегии для успешной реализации предложенных инициатив. Также в ходе семинара, участники обсудили ключевые аспекты проекта и собрали идеи и возможности для его успешной реализации.

Семинар позволил рассмотреть национальные стратегии и инициативы Туркменистана в сфере изменения климата.

Модератором встречи выступил представитель ФАО Ровшан Сапармамедов. Он представил участникам возможности и вызовы, связанные с проектом, а также стимулировал обмен идеями и мнениями.

В рамках события обсуждались национальные стратегии по адаптации к изменению климата, программные процессы ГЭФ и последующие шаги, возможности для потенциальной синергии с другими инициативами по транспарентности в регионе, а также компоненты проекта и его синергия с другими инициативами в регионе.

Владимир Гребнев, региональный специалист по изменению климата, Регионального экологического центра в Центральной Азии (РЭЦЦА) отметил: «Будущий проект является уникальной возможностью для Туркменистана для повышения возможностей мобилизации климатического финансирования для страны. Для каждого проекта нужна доказательная база – по климатическим рискам и уязвимости, по выбросам парниковых газов и их митигации, и при поддержке проекта появляется шанс сформировать доказательную базу на основе национальных данных с учетом международных методологий».

Это важное событие подчеркивает не только амбициозные усилия Туркменистана в борьбе с изменением климата, но и глобальное стремление к сотрудничеству и достижению общих целей по противодействию климатическим вызовам.

Данный проект имеет несколько точек пересечения по различным направлениям деятельности с Проектом Регионального Хаба по транспарентности климатических действий (ReCATH), реализуемым РЭЦЦА и направленным на повышение потенциала стран всего региона

Центральной Азии в области климатической отчетности и политики, и будет рассматриваться как ключевой проект для объединения усилий. ///nCa, 7 февраля 2024 г.