Туркменистан намерен укрепить сотрудничество с Европейским Инвестиционным Банком

В ходе заседания правительства в минувшую пятницу (2 февраля), вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов доложил о предпринимаемых шагах по развитию сотрудничества Туркменистана с Европейским инвестиционным банком.

23 октября 2023 года в Люксембурге состоялось очередное заседание в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. В ходе проведённых в его рамках встреч высокопоставленными представителями ЕС было предложено рассмотреть возможности налаживания сотрудничества между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком. Эта тема также обсуждалась во время визита в Туркменистан вице-президента Европейской Комиссии Маргаритиса Схинаса в январе текущего года.

Мередов представил предложение о проведении переговоров по проекту двустороннего Рамочного соглашения, а также по другим соответствующим вопросам. Это будет способствовать расширению спектра конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, активизации торгово-экономических связей, послужит дополнительным инструментом привлечения капвложений ЕС и государств Европы в важные экономические проекты, реализуемые в стране.

Комментируя доклад Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан тесно сотрудничает с международными банками и финансовыми институтами, осуществляет взаимовыгодное партнёрство в сферах кредитования и инвестиций.

Глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить надлежащую работу.

Европейский инвестиционный банк был основан в 1958 году. В настоящее время его акционерами являются 27 государств-членов ЕС. Сегодня данный банк взаимодействует со 160 странами мира, банковскими учреждениями, ООН и другими международными организациями, общественными объединениями, частным сектором. Ключевые направления его инвестиционной и кредитной дея­тельности – окружающая среда и изменение климата, инновации, цифровизация, развитие человеческого капитала, малый и средний бизнес, устойчивые города и регионы, энергетика и устойчивый транспорт.///nCa, 5 февраля 2024 г.