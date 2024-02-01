Международная орнитологическая экспедиция в Туркменистане зафиксировала рост числа зимующих птиц на туркменском побережье Каспия

Порядка 200 000 птиц десятков водно-болотных видов зимует в этом году на Каспийском побережье Туркменистана. Для сравнения – в 2023 году здесь зимовало на 50000 особей меньше. Такие данные были получены в ходе международной орнитологической экспедиции «Рамсар-2024», осуществлённой в рамках Рамсарской конвенции, по ежегодному учёту водоплавающих и околоводных птиц на побережье туркменского сектора Каспия, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Недавно в офисе Хазарского государственного природного заповедника прошло совещание – «круглый стол» по обсуждению предварительных результатов экспедиции.

Своеобразный рекорд по зимовке в этом году поставили фламинго – их набралось порядка 30 тысяч. В прошлые годы они откочёвывали в Иран, а в этом году у берегов Туркменистана собралась, видимо, почти вся их зимующая популяция, за исключением некоторой части в Азербайджане.

На увеличении числа зимующих птиц отразились погодные условия и колебания уровня Каспия. Изменения береговой линией заставили птиц передислоцироваться. При этом основная масса пернатых «мигрантов» выбрала для зимовок водно-болотный комплекс Туркменбашинского залива, который включает в себя внутренние бухты и болотистые мелководья.

Поэтому роль Хазарского заповедника в охране птиц и их кормовых ресурсов по-прежнему велика не только для Туркменистана, но и для Казахстана, Узбекистана и России.

Участники экспедиции внесли предложения по дальнейшему совершенствованию научно-инспекторской деятельности и повышению уровня технологической оснащённости заповедника.

Экспедиция обследовала 1545 километров береговой зоны

Экспедицией выполнена масштабная орнитогеографическая съёмка по уточнению изменяющейся береговой линии в связи с падением уровня моря.

За семь дней работы экспедиция во главе с доктором биологических наук, профессором Эльдаром Рустамовым преодолела в сложных погодных условиях по бездорожью 1545 километров для обследования береговой зоны.

Двумя группами экспедиции был обследован участок побережья до Киянлы к северу от города Туркменбаши и на востоке от него до урочища Янгаджа. Затем в объединённом составе экспедиция провела орнитоэкологическую рекогносцировку прибрежной акватории Каспийского моря от Казахстана до границы с Ираном.

Экспедицией было отмечено изменение береговой линии в связи с тем, что море ушло, но это дало возможность проехать берегом там, где ранее была вода.

Уменьшились в размерах, а кое-где и высохли любимые места птичьих зимовок – бухты и лиманы в Михайловском, Северо-Челекенском и Южно-Челекенском заливах. Одновременно идёт процесс воссоздания прежних мест, благоприятных для зимовок в бухтах Карши, Аим и других урочищах.

Члены экспедиции стали очевидцами появления новых островов. Особенно много их в районе Южно-Челекенской косы и острова Огурджали. И если сюда не вернется море, в будущем эти территории будут осваивать чайки, кулики, пеганки, бакланы и другие пернатые.

В целом, итоги ежегодного учёта водоплавающих и околоводных птиц были признаны соответствующими требованиям Рамсарской конвенции.

В состав экспедиции вошли научные сотрудники Хазарского заповедника, учёные и эксперты Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Национального института пустынь и растительного мира, Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова, Службы Каспийского экологического контроля, Центра технологий Академии наук, редакторы, журналисты и телеведущие печатных и электронных СМИ.

Очистка Каспийского побережья – выгодная перспектива для государственно-частного партнерства

В ходе совещания была описана локализацию выступивших из воды из-за обмеления Каспия остовов кораблей, труб, древесных опор исчезнувших причалов, а также водоёмов, использовавшихся долгое время в качестве отстойников промышленных стоков и заброшенных на суше нефтесборников-испарителей.

Освобождение берега и прилегающей к нему акватории от загрязняющих окружающую среду объектов, особенно в условиях регрессии Каспия, является первостепенным делом.

Но оно может стать не только интересным, но и выгодным коммерческим предприятием для государственно-частного партнерства.

Например, Национальный технопарк Туркменистана, располагающий научной базой, цифровыми программами и лабораториями, а также связями с мировыми производителями нужного технологического оборудования, может оказать содействие в реализации проектов по переработке, например, колоссальных минеральных отложений химического происхождения в водоёмах-отстойниках и нефтяных шламов в востребованную продукцию. ///nCa, 1 февраля 2024 г. (Фото – SalamNews, “Нейтральный Туркменистан”)