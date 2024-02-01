Казахстан модернизирует таможенные посты на границе с Туркменистаном, Китаем и Узбекистаном

Правительство Казахстана начинает полномасштабную модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Эти меры будут предприняты в целях развития транзитного потенциала страны и увеличения товарооборота с сопредельными странами.

Модернизация включает в себя строительство новых пунктов пропуска со сносом старой инфраструктуры.

К примеру, в рамках проводимой модернизации на абсолютно новом месте строится автомобильный пункт пропуска «Алаколь» (граница с Китаем) со значительным расширением его территории. В июле 2023 года инспекционно-досмотровый комплекс «Достык-железнодорожный» введен в эксплуатацию.

Наряду с модернизацией проводится работа по цифровизации и автоматизации технических средств таможенного контроля (весы, ИДК, шлагбаумы и т.д.), в рамках которой планируется централизованный контроль таможенных постов в Главном диспетчерском управлении.

Модернизация позволит улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, будут созданы все условия для комфортного прохождения границы и качественного проведения государственных видов контроля.

В результате модернизационных работ полосы движения будут расширены с 2-х до 6-ти, пропускная способность постов увеличится в 8 раз, время прохождения границы сократится до 30 минут путем автоматизации всего цикла перемещения товаров и транспортных средств. ///nCa, 1 февраля 2024 г.