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BOTAŞ готов поддержать поставки туркменского газа в Турцию и на мировые рынки

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Турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ готова поддержать экспорт туркменского газа на турецкий рынок.

Об этом было заявлено в ходе встречи делегации представителей государственных концернов «Туркменгаз» и  «Туркменнебит» (Туркменнефть) с руководством компании BOTAŞ в Анкаре, в понедельник, 29 января 2024 г.

Должностные лица ГК «Туркменгаз» и ГК «Туркменнебит» встретились с заместителем генерального директора BOTAŞ Митхат Айдыном. Стороны обсудили вопросы поставок туркменского газа в Турцию, а также возможности краткосрочного и долгосрочного сотрудничества, сообщила пресс-служба BOTAŞ.

Далее состоялась еще одна встреча на высоком уровне с ограниченным количеством участников с участием председателя и генерального директора BOTAŞ Абдулвахита Фидана, посла Туркменистана в Анкаре Меканом Ишангулыевым, заместителями председателей ГК «Туркменгаз» и ГК «Туркменнебит».

«В ходе встреч были подчеркнуты прочные связи между Туркменистаном и Турцией, а также выражена решимость и желание BOTAŞ поставлять туркменский газ в Турцию в соответствии с политической волей лидеров двух стран», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, «BOTAŞ выразила готовность оказать всемерную поддержку туркменской стороне для достижения указанной цели. Была подчеркнута важность поддержания постоянных контактов между двумя государственными компаниями [BOTAŞ и «Туркменгаз»] по вопросам доступа туркменского газа на турецкий рынок и мировые рынки».

Ранее в Ашхабаде, Посол Турции Ахмет Демирок заявил, что «Турция предпринимает важные шаги на пути к тому, чтобы стать газовым хабом. По сути, эти усилия Турции способствуют поддержанию стабильности в нашей близлежащей географии в частности и в Европе в целом. В настоящее время Турция транспортирует каспийский газ в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP)». Он выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по транспортировке туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки. ///nCa, 1 февраля 2024 г. (фото – BOTAŞ)

 

 

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