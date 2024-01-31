В Туркменистане с визитом находится делегация «Российских Железных Дорог»

В эти дни с визитом в Туркменистане находится делегация во главе с заместителем генерального директора Открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги» (РЖД) Сергеем Павловым.

В рамках визита обсуждаются возможности развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Туркменистаном и Российской Федерацией, будущие направления активизации отношений в этой сфере, сообщает газета «Туркменистан».

Так, в ходе встречи Павлова с председателем Агентства «Туркмендемиреллары» (Туркменские железные дороги) Азатом Атамырадовым были представлены этапы развития транспортно-логистической инфраструктуры Туркменистана, состояние транзитных путей и возможности активизации международного сотрудничества в этой области.

Глава делегации РЖД высоко оценил уровень условий, созданных для использования международных транспортных маршрутов в Туркменистане, и подчеркнул, что это является важной предпосылкой для развития международных отношений.

Российская делегация также побывала в умном городе Аркадаг.

Плодотворный характер носила встреча, состоявшаяся в хякимлике Аркадага, в ходе которой было отмечено, что в современном городе имеются большие перспективы для увеличения возможностей железнодорожного транспорта.

Соответственно, были рассмотрены вопросы, связанные с развитием железнодорожного сообщения в Аркадаге.

Также, представители РЖД посетили железнодорожную станцию “Сарахс”, расположенную в Сарахском этрапе Ахалского велаята на туркмено-иранской границе.

Делегация ознакомилась с объектами железнодорожного погранперехода. На встрече с руководством станции «Сарахс» обсуждались вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

Визит представителей РЖД в Туркменистан продолжается.///nCa, 31 января 2024 г.