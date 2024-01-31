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ПРООН передала Минздраву Туркменистана мобильную ПЦР-лабораторию

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ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана современную мобильную ПЦР-лабораторию, прибывшую в рамках проекта «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане», финансируемого Всемирным Банком, сообщает ПРООН в Туркменистане.

Мобильная лаборатория предназначена для бригад быстрого реагирования и инфекционного контроля санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) МЗМПТ.

Поставленный мобильный лабораторный комплекс усилит диагностический потенциал страны, предоставив возможность для оперативного реагирования в случае выявления новых, подозрительных и потенциально опасных очагов инфекции, а также проведения комплексных ПЦР-анализов в полевых условиях, когда доступ к стационарным лабораториям может быть ограничен.

Мобильная ПЦР-лаборатория соответствует 3-му классу биологической безопасности (BSL-III) и является уникальным диагностическим комплексом, специально спроектированным для автономного функционирования в отдаленных районах Туркменистана.

Комплекс оснащен передовым лабораторным оборудованием для молекулярной ПЦР-диагностики, автономными системами жизнеобеспечения, раздельной вентиляционной системой, HEPA-фильтрами, резервуарами чистой и грязной воды и прочим, что позволяет специалистам проводить расследования инфекций в выездных условиях с соблюдением строжайших мер биологической защиты персонала и окружающей среды.

На официальной церемонии передачи присутствовала г-жа Ивана Живкович, региональный директор ООН по странам Европы и СНГ и ПРООН. ///nCa, 31 января 2024 г. (Фото – ПРООН в Туркменистане)

 

 

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