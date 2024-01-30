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В Туркменистане с визитом побывал Заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

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29 января 2024 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией КНР во главе с Заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Хао Минцзином, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, был отмечен комплексный подход в развитии туркмено-китайских отношений.

Подчеркнута особая роль контактов межу главами двух государств, а также взаимодействие правительств в рамках «Программы о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики на 5 лет (2021-2025 гг.)».

Стороны затронули важность политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также активные межпартийные и межпарламентские связи двух стран.

Отмечен высокий уровень в торгово-экономических связях, в области культуры, образования и спорта.  

По завершению встречи, стороны еще раз подтвердили значимость дальнейшего комплексного наращивания туркмено-китайского партнерства. 

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В ходе визита в Туркменистан Хао Минцзинь также провел встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, хякимом города Аркадаг Шамухамметом Дурдылыевым, сообщает Синьхуа.

Хао Минцзинь заявил, что Китай и Туркменистан являются хорошими друзьями, партнерами и братьями.

В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно объявили о повышении уровня отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства и о построении китайско-туркменского сообщества единой судьбы, что открыло новую главу в двусторонних отношениях, указал зампредседателя ПК ВСНП.

Хао Минцзинь выразил готовность ВСНП и далее укреплять сотрудничество с парламентом Туркменистана.

В свою очередь, туркменская сторона подтвердила свою твердую приверженность принципу одного Китая и готовность активно осуществлять сотрудничество с правительственными и законодательными органами Китая, укреплять взаимодействие в различных областях. ///nCa, 30 января 2024 г.

 

 

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