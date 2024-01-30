В Туркменистане первая партия слушателей пенсионного возраста окончила курсы компьютерной грамотности

В Инновационно-информационном центре Министерства образования Туркменистана завершился первый этап курсов цифровой грамотности для граждан пенсионного возраста.

В рамках программы «Инновационные компьютерные технологии» группа из 20 человек приобрела базовые навыки работы с компьютером. По окончанию месячного курса слушателям были вручены сертификаты государственного образца, сообщает газета «Туркменистан Золотой век».

– Можно сказать, что в этом году на базе нашего Центра была открыта первая группа для граждан пенсионного возраста, – рассказывает главный специалист учебного и международного отдела Сердар Ягшиев. – Специально для представителей возрастной группы было организовано бесплатное обучение. Занятия проходили через день, общий курс занятий составил 54 часа. В настоящее время мы провели набор ещё одной группы из 30 человек.

На начальных курсах слушатели пенсионного возраста изучили основы работы с компьютером – включение и выключение ПК, открытие, закрытие и сохранение файлов и папок. Кроме того, пользователи приобрели практические навыки по работе с клавиатурой, принтером и т.д. Освоили встроенные программы и приложения в операционной системе Windows, выход в Интернет, браузеры, регистрацию электронной почты и прочее. ///nCa, 30 января 2024 г.