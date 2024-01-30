В Афганистане состоялась встреча Инициативы регионального сотрудничества, в которой приняли участие представители 12 стран

Встреча в рамках Инициативы регионального сотрудничества Афганистана собрала в понедельник в Кабуле представителей и послов 12 соседних и региональных стран, сообщает афганское издание Ariana News.

На встрече обсуждалась необходимость позитивного взаимодействия между странами региона и Афганистаном, координации в области регионального сотрудничества для максимального использования экономических возможностей, которые может предложить регион.

На форуме были представлены следующие страны: Индия, Казахстан, Турция, Россия, Китай, Иран, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Индонезия, Кыргызстан и Афганистан.

Обращаясь к участникам, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки сказал, что встреча в основном направлена на обсуждение и переговоры о создании «ориентированного на регион повествования, направленного на развитие регионального сотрудничества для позитивного и конструктивного взаимодействия между Афганистаном и странами региона».

Он сказал, что региональное сотрудничество могло бы быть сосредоточено на следующих областях:

Изучение ориентированных на регион путей взаимодействия, основанных на общих региональных выгодах;

Создание ориентированного на регион повествования для позитивного и конструктивного взаимодействия с правительством Афганистана для устранения существующих и потенциальных угроз в регионе;

Усилия, направленные на обеспечение мягкой и твердой инфраструктуры связуемости, которые привели бы к региональному экономическому развитию на благо народов региона;

Единая позиция в призыве к отмене односторонних санкций в отношении региона и Афганистана в частности; и

Уважение выбора друг другом моделей развития коренных народов и традиционных методов управления.

По словам Муттаки, окончание войны и «ориентированная на экономику внешняя политика» Эмирата проложили путь «к совместной работе над общими интересами в сотрудничестве с регионом».

«Региональная перспектива, вращающаяся вокруг экономических связей с регионом, составляет один из фундаментальных столпов внешней политики Исламского эмирата», – заявил министр иностранных дел Афганистана.

Однако он заявил, что Исламский Эмират «уважает интересы, выбор, правительственные структуры и модели развития других стран и, в свою очередь, ожидает, что другие будут уважать интересы Афганистана, а также выбор и модели управления и развития».

Далее он сказал, что после 20-летней «борьбы за свободу» стало ясно, что «импортированные планы в отношении Афганистана не излечили боль афганского народа».

«Были ли это модели, предложенные странами или международными организациями… или планы специальных посланников… рецепты иностранцев, представленные под любым именем и адресом, все они имели обратные результаты. Более того, к сожалению, планы ООН, озвученные во время пребывания в должности различных посланников организации, также не привели ни к чему, кроме войны, нестабильности и оккупации Афганистана», – продолжил Муттаки.

Он заявил, что сегодня Афганистан является суверенной, свободной и безопасной страной с «правительством, представляющим Афганистан», которое «готово и обладает потенциалом для проведения переговоров по общим и волнующим вопросам с различными региональными и международными сторонами».

По словам Муттаки, Афганистан не стремится к конфронтации или противоречиям с какой-либо стороной, а желает позитивного взаимодействия.

«Поэтому наш выбор должен уважаться. Вместо того, чтобы предлагать модели управления и указывать пальцем на систему, лучше действовать исходя из взаимных интересов», – сказал он.

Он отметил, что у Афганистана, как и у любой другой страны, есть проблемы: «Страна, которая почти полвека была объектом иностранных вторжений и интервенций, а также внутренних войн, не может решить все проблемы за короткий промежуток времени».

«Тем не менее, Исламский эмират Афганистан полон решимости найти решения проблем, которые [в основном] унаследованы от прошлого», – заверил он.

«Пользуясь этой возможностью и инициативой, а также с помощью остальных региональных механизмов, таких как министерская встреча соседних с Афганистаном стран или московский формат, мы надеемся преуспеть в достижении регионального консенсуса, который сохранит интересы всех участников», – отметил глава МИД Афганистана.

Между тем, д-р Мохаммад Наим, глава посольства Афганистана в Дохе, сказал, что Исламский эмират заверяет страны, участвующие во встрече, что Афганистан уделяет приоритетное внимание установлению позитивных отношений со странами региона.

По его словам, Исламский эмират желает донести сообщение о том, что Афганистан готов активно присутствовать в региональных инициативах. ///ArianaNews, 29 января 2024 г.