Туркменистан и Корея укрепляют сотрудничество в области массовой информации

30 января 2024 года в Посольстве Туркменистана в Республике Корея состоялась встреча с генеральным директором The Korea Herald Чхве Джин Енгом и известным журналистом Санджаем Кумаром.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея в области средств массовой информации, включая возможности дальнейшего сотрудничества в публикации материалов о внутренней и внешней политике Туркменистана на платформе медиахолдинга.

Обсуждения были также сосредоточены на укреплении сотрудничества между СМИ двух стран. Посол Бегенч Дурдыев проинформировал корейскую сторону о преобразованиях, происходящих в Туркменистане, с особым акцентом на меняющийся медиа-ландшафт страны.

Отмечая ценность партнерских отношений между СМИ, посол подчеркнул важность установления более тесных связей с корейскими новостными агентствами. Обмен новостями и информационными материалами, освещающими текущие события и достижения в обеих странах, может стать ключевой областью сотрудничества.

Посол Дурдыев отметил, что 2024 год в Туркменистане проходит под лозунгом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Обширная творческая кампания на национальном и международном уровне приурочена к 300-летию со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Примечательно, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) также объявила этот год “Годом Великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги”, подчеркнув мировое признание его литературного наследия. Кроме того, древний туркменский город Анау был назван культурной столицей тюркского мира.

Встреча завершилась презентацией видеоролика, демонстрирующего растущее сотрудничество между двумя странами. Этот продуктивный обмен мнениями прокладывает путь к расширению партнерства между туркменскими и корейскими средствами массовой информации, способствуя большему взаимопониманию и культурному обмену между Туркменистаном и Республикой Корея. ///nCa, 30 января 2024 г. (фото – Посольство Туркменистана в Корее)