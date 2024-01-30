О природе севера Туркменистана – Капланкырский государственный природный заповедник празднует 45-летие

Аразмырат Аманов, начальник научного отдела Капланкырского заповедника Министерства охраны окружающей среды Туркменистана

Для охраны и восстановления численности джейрана, медоеда, устюртского горного барана в 1979 году был создан Капланкырский государственный природный заповедник, относящийся к Министерству охраны окружающей среды Туркменистана. В нынешнем 2024 году заповедник отмечает сорок пять лет со дня начала научной деятельности по исследованию флоры и фауны северной части Туркменистана. Здешние экологические системы славятся разнообразием типов естественных ландшафтов, являются эталоном туркменской природы. C прошлого года территория госзаповедника находится в составе транснационального объекта «Туранские пустыни умеренного пояса» Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заповедная территория, охватывающая свыше 275 тысяч гектаров, включает одноимённое плато – южный отрог Устюрта, точнее приустюртье, разделена на два участка – Капланкырский и Кулантакырский. Их названия – топонимы, свидетельства об обитании там ныне «краснокнижных» леопарда и кулана. По данным прошлых лет, в пределах заповедника обитает небольшая мигрирующая популяция кулана до сорока голов, ареал обитания которой включает территории вокруг озёра Зенгибаба, подножия Устюртского кыра, такыров Едиховуз, Гулантакыр и Душеклидаш, места вблизи колодцев. В заповеднике действуют Сарыкамышский и Шасенемский заказники, созданные для охраны водоплавающих и околоводных зимующих, гнездящихся, пролётных птиц, а также копытных животных. В последние годы основные группировки джейранов вкупе составляют порядка 200 голов, горные бараны, или архары встречаются на возвышенности Капланкыр и Ак инише (Южный Устюрт) в количестве 60–70 особей. Экологи не ограничиваются лишь охраной окружающей среды и биоразнообразия, по старинной природоохранной традиции ведётся ежегодный свод наблюдений под названием «Летопись природы», созданы растительные питомники и вольеры для местных оригинальных видов растений и животных, которые в конечном итоге пополняют естественные природные популяции. Учёные имеют возможность изучать дикую флору и фауну, таким образом поддерживается их устойчивость в естественной среде обитания.

Своеобразие здешних каменистых равнин, наклонных участков солончаков – кыров – предполагает обитание мелких позвоночных – ящериц, змей. Большинство имеющихся млекопитающих (насекомоядные грызуны и рукокрылые) ведут ночной образ жизни, скрываясь в дневной зной по норам и другим укрытиям. Практически все копытные и другие крупные животные внесены в Красную книгу Туркменистана – медоед, из диких кошачьих – барханный кот, манул. Здешняя растительность – солеустойчивые галофиты и песколюбивые ксерофиты. Это низкорослые кустарники и полукустарники – кандым, черкез, саксаул чёрный, предпочитающий засолённую почву, и белый, растущий на пресных песках, где единичные взрослые деревья могут достигать высоты восемь метров. Среди травянистых – многочисленные солянки. В заповеднике имеются эндемики, то есть не встречающиеся нигде более, кроме Капланкыра, виды флоры, для усиления их группировок в привычных ареалах обитания экологи выращивают их из семян в питомниках, наблюдают за их вегетацией, ищут новые места их произрастания.

Наличие цепи озёр, соединённых коллекторами с общим составом рыб, богатой кормовой базой, наличие высоких обрывистых чинков, недоступных для хищников, – прекрасные условия для гнездования. Потому Капланкыр – это птичье «эльдорадо», где наблюдается богатое разнообразие оседлых, пролётных, зимующих, особенно водо-болотных и хищных видов авифауны. Здесь можно следить за полётом пустельги, болотного луня, степного орла, а с помощью мощной оптики увидеть, как на удалённых от берега островках озера Сарыкамыш кормятся редкие розовый и кудрявый пеликаны, сидят на гнёздах чайки.

Незабываемы встречи в природе с редким куликом кречёткой, величественной птицей фламинго, особи которой то и дело в перелётные сезоны устраивают отдых в укромных сарыкамышских заливах. В момент появления человека эти царственные птицы спокойно и с достоинством поднимаются с земли и перемещаются на другую заводь. В этот момент они могут обронить бледно-малиновое перо цвета заката солнца. Фламинго является настоящим украшением природы туркменского севера, как и другие пернатые.

Использование фотоловушек даёт хорошие результаты: отчасти это помогает проводить учёты биоразнообразия, а также выяснить места постоянного обитания крупных животных и редких птиц, в том числе ведущих ночную жизнь хищников – совы и филина. Где обнаруживается активная жизнь, экологи устраивают склады кормов на зиму, возводят дополнительные водопои, ремонтируют и обустраивают колодцы так, чтобы дикие копытные могли иметь свой водопой. Ряд мероприятий направлен на сохранение численности таких животных, включая проведение биотехнических мероприятий, в том числе мониторинг популяций на трансграничных местообитаниях, обмен данными с сопредельными странами. В числе технических мер – установление наблюдательных вышек для обеспечения максимального охвата ключевых объектов, эффективное инспектирование территории во время летнего пожароопасного периода, исключение подобных инцидентов для сохранения капланкырской природы и её обитателей – больших и малых.

Заповедник на севере Туркменистана – одна из самых обширных охраняемых природных территорий страны, и для того чтобы только её объехать с кратким осмотром, потребуется несколько дней. Здесь достаточно места, чтобы копытные не чувствовали стеснения, свободно перемещались в сезоны миграции. В составе заповедника и вне его границ имеются примечательные природные объекты, гидрологические, карстовые и ландшафтные памятники. Один из них – остроносая гряда с отвесными бортами, прослойками песчаников и гипсов под названием «Burçly burun». Мягкие породы, размываемые дождями и выдуваемые ветрами, подвергающиеся воздействию движущихся подземных вод и хлоридных солей в них, обрушение кровель над подземными пустотами и образуют эти провалы, воронки, «колодцы», «шахты», котловины и понижения, пещеры и ниши. Некоторые из них сохранили следы древних поселений, ведь это были прекрасные природные укрытия, которые могли иметь источники воды.

Другим примечательным объектом можно назвать ущелье Мерген ишан длиной шесть километров, шириной от 15 до 70 метров и отвесными стенами до 35 метров высотой – одно из удивительных творений пра-Амударьи. По этому извилистому каньону когда-то мчался мощный водяной поток своенравной реки, которая часто меняла своё русло, была неукротима и в прошлом, по свидетельству учёных, могла достигать Каспийского моря. Сейчас песчаное дно ущелья Мерген ишан, которое могло служить рукавом реки или её основным руслом, поросло гребенщиками и кустарниковой растительностью, включая реликтовое растение – мягкоплодник критмолистный («туркменская клюква»). Эта маленькая экосистема стала средоточием обитания птиц и мелких животных, гнездования «краснокнижного» филина, кекликов, домовой сыти, пустельги. В его складках от леденящих ветров прячутся в норах дикобразы, барсуки, забегают погреться и подкормиться волки, кабаны и лисицы, летом заметна активность пресмыкающихся, зафиксировано несколько видов рептилий.

Гидрообъектом капланкырских степей с мелкорослым растительным покровом является впадина Зенги баба, которая за свою историю заполнялась водой и пересыхала. Последнее её обводнение было связано с интенсивным сельскохозяйственным освоением Шасенемского массива в прошлом веке, после чего огромная территория староречья древней дельты реки Амударья получила мощный стимул для обретения новой ипостаси экологического равновесия. Теперь в пролётный период на озере отдыхают стаи лысух, уток, а также бакланы, в прибрежных зарослях скрывают потомство каракал, дикобраз, медоед. Акватория озера богата рыбой – здесь обитают сом, сазан, лещ. Рукотворное озеро Узыншор, а также примыкающее к западной границе заповедника Туркменское озеро «Altyn asyr» усиливают фактор обводнения степей, благоприятные условия для существования уникального комплекса биоразнообразия Капланкыра. ///Первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 29 января 2024 г.