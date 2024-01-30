На туркмено-узбекской границе состоялся тренинг по внедрению пилотного механизма обмена предварительной информацией в рамках Глобальной программы УНП ООН и ВТамО

Предварительный обмен информацией о грузах имеет решающее значение для раннего профилирования и выявления грузов высокого риска до их прибытия на таможенные посты и является одним из ключевых приоритетных направлений стратегического подхода Программы по контролю за контейнерными перевозками, реализуемой Управлением ООН по Наркотикам и Преступности и Всемирной Таможенной Организацией.

В свете вышеизложенного, в декабре 2022 года между таможенными постами «Фарап Автоёллары» (Туркменистан) и «Алат» (Узбекистан) был запущен соответствующий пилотный компонент по созданию механизма прямого обмена данными о грузах высокого риска до прибытия.

Пилотный проект, реализуемый в период с декабря 2022 года по январь 2024 года, включал миссии по оценке технических потребностей и соответствующей договорной базы между таможенными службами двух стран в области обмена предварительной информацией; предоставление оборудования соответствующим подразделениям двух таможенных служб с со специальным серверным и компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также коммуникационным оборудованием; и проведение серии теоретических и практических мероприятий по наращиванию потенциала в области профилирования рисков и таргетинга, а также концепций и практик обмена данными.

23-25 января 2024 года состоялось совместное субрегиональное практическое учебное мероприятие по обмену предварительными данными для подразделений портового контроля, развернутых на пограничных таможенных постах Фарап в Туркменистане и Алат в Узбекистане.

Учебное мероприятие, в котором приняли участие 16 сотрудников таможни из Туркменистана и Узбекистана, национальные координаторы Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками в таможенных службах центрального уровня и ИТ-специалисты, стало завершающим мероприятием пилотного механизма предварительного обмена данными.

Тренинги, проводимые одновременно по обе стороны границы под руководством инструктора ВТамО Светлана Савова, были направлены на тестирование и применению механизма обмена предварительными данными о грузах между двумя группами портового контроля (ГПК), развернутыми на вышеуказанных таможенных постах.

Участники успешно протестировали со своей стороны обмен взаимно согласованными наборами данных в отношении входящего и исходящего груза, который может представлять потенциальный риск с точки зрения его законности.

Тренер ВТамО оказывал содействие и наставничество участвующим членам ГПК в отношении эффективного применения подхода к профилированию грузов, основанного на избирательности и информированности о рисках.

Участники воспользовались возможностями защищенной коммуникационной платформы WCO- ContainerCOMM для активного и эффективного обмена предупреждающими сообщениями во время тренинга.

Практическое сотрудничество и обмен информацией предусмотрены Меморандумом о взаимопонимании по созданию Межрегиональной сети таможенных органов и групп портового контроля стран (IREN), подписанным в мае 2019 года руководителями таможенных служб 10 стран Центральноазиатского и Черноморского регионов и Пакистана, включая Туркменистан и Узбекистан.

Практический тренинг предоставил возможность протестировать обмен данными о грузе до прибытия, наряду с повышением квалификации членов ГПК в обеих странах. Эта успешная практика будет в дальнейшем распространена на другие группы портового контроля стран Центральной Азии, развернутые на общих участках их границ.

Региональный сегмент Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками для Центральной Азии финансируется Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL), Программой экспортного контроля и связанной с ним безопасности границ (EXBS) и правительством Франции. /// nCa, 30 января 2024 г.