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Малайзийская Petronas и руководство топливно-энергетического комплекса Туркменистана обсуждают дальнейшее развитие партнерства

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В эти дни представители малазийской нефтегазовой компании “Petronas” находятся с деловым визитом в Туркменистане, пишет газета «Туркменистан».

Члены делегации во главе с вице-президентом по международным активам «Petronas» встретились с госминистром, главой государственного концерна «Туркменгаз» и специалистами концерна по строительству.

 На встрече представители туркменской стороны отметили, что Туркменистан последовательно реализует комплексную стратегию, направленную на инновационное развитие топливно-энергетического комплекса страны. При этом развитие отношений с зарубежными партнерами в газовой сфере является одним из стратегических направлений Туркменистана.

Особое внимание уделяется более эффективному использованию богатого потенциала нефтегазовой отрасли, модернизации инфраструктуры на основе передовых технологий и разработок, увеличению мощностей добывающих и перерабатывающих систем, диверсификации маршрутов транспортировки нефти и газа.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развитии сотрудничества.

Делегация компании «Petronas» также встретилась с вице-премьером, курирующим топливно-энергетический комплекс.

Представители «Petronas» выразили искреннюю признательность руководству Туркменистана за созданные благоприятные условия деятельности и возможности для обсуждения нынешнего состояния и будущего двусторонних отношений в газовой сфере.

Как отмечалось, крупные инвестиционные проекты в этой сфере способствуют развитию эффективного международного сотрудничества, отвечающего целям устойчивого развития, всеобщего процветания и благополучия.

В рамках визита делегация компании Petronas посетит также Балканский велаят.

Компания Petronas работает в Туркменистане через свою дочернюю компанию PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd. С общим объемом инвестиций в размере 11,4 миллиарда долларов США компания Petronas внесла значительный вклад в экономическую трансформацию нефтегазового сектора Туркменистана и в укрепление отношений между двумя странами. Кроме того, Petronas Carigali, являясь долгосрочным и надежным партнером страны, способствует наращиванию потенциала человеческого капитала в Туркменистане. ///nCa, 30 января 2024 г. 

 

 

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