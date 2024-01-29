Одна из крупнейших консалтинговых компаний Германии примет участие в проекте медицинского кластера в Туркменистане

В субботу, 27 января, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с управляющим директором компании Goetzpartners Emerging Markets GmbH Владимиром Матиасом и старшим консультантом этой компании Хансом Гердом Прёделем.

Goetzpartners Emerging Markets GmbH выиграла международный тендер на оказание консультационных услуг по созданию медицинского кластера в городе Аркадаг.

Главным итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и «Goetzpartners Emerging Markets GmbH».

Медицинский кластер международного уровня, который будет создан в городе Аркадаг, планирует производить различные виды медицинской продукции не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. В качестве сырьевой базы будут использованы местные источники сырья, обеспечивая выпуск экологически чистой продукции.

В ходе встречи Аркадаг Бердымухамедов отметил, что туркменская природа, в том числе пустыня Каракумы, располагает огромными запасами сырья для производства экспортно-ориентированной продукции. В рамках строительства второй очереди объектов в городе Аркадаг в стране создана экологически чистая сырьевая база, соответствующая международным стандартам качества.

Выразив признательность за оказанное доверие, бизнесмены подчеркнули, что для них большая честь участвовать в возведении промышленных комплексов в рамках второго этапа строительства современного города Туркменистана.

Использование доступного местного сырья позволит выпускать экологически чистую, качественную продукцию, что будет способствовать укреплению экономики Туркменистана, сыграет важную роль в развитии туркмено-германских отношений, подчеркнули представители компании.

В завершение встречи бизнесмены заверили, что «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» будет со всей ответственностью подходить к выполнению своих партнёрских обязательств.

***

Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому Государственному комитету по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана разрешено заключить с компанией «Goetzpartners Emerging Markets GmbH» (ФРГ) контракт на оказание консалтинговых услуг для строительства объектов в производственной зоне города Аркадаг по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.

***

Базирующаяся в Мюнхене, Goetzpartners – независимая консалтинговая фирма по всем ключевым вопросам предпринимательской деятельности: стратегии, слияниям и поглощениям, и трансформации, основанная в 1991 году. Преданные своему делу специалисты по корпоративным финансам и долговому консультированию в сочетании с опытными консультантами по менеджменту охватывают весь спектр активной операционной и стратегической портфельной деятельности.

Goetzpartners стала одной из 10 самых прибыльных консалтинговых фирм в Германии. Только за последнее десятилетие goetzpartners провела более 200 международных сделок купли-продажи на общую сумму более 15 миллиардов евро и является одной из самых успешных компаний в сфере слияний и поглощений среднего бизнеса. 250 консультантов в 12 офисах в 9 странах оказывают помощь лицам, принимающим решения, и руководителям всех ключевых отраслей. ///nCa, 28 января 2024 г.