ОАЭ и Туркменистан ведут диалог в области устойчивых водных решений

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Туркменистан активно участвуют в диалоге по разработке устойчивых водных решений. Это сотрудничество имеет решающее значение для обеих стран, поскольку они сталкиваются со схожими задачами в управлении водными ресурсами в засушливых регионах.

В Туркменистане с визитом побывал главный Управляющий Директор компании “Sustainable Water Solutions” (Абу-Даби) Ахмед Аль-Шамси.

В Ашхабаде Аль-Шамси и сопровождающая его делегация провели серию переговоров с высокопоставленными туркменскими чиновниками в области водного хозяйства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, инвестиций и энергетики с целью обсуждения путей сотрудничества и развития отношений между двумя странами в области устойчивых водных решений. В частности, были проведены встречи с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Тангрыгулы Атахаллыевым, Министром энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаровым, Председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаровым, Председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиевым.

На встречах присутствовал Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хамели.

Следует отметить, что решение вопросов рационального водопользования в Туркменистане находится в числе приоритетов по достижению целей устойчивого развития страны в целом. В стране систематически ведется поиск новых источников пресной воды, предпринимаются меры по обеспечению адекватного состояния водохранилищ, ирригационных система и систем водоснабжения населения.

О компании Sustainable Water Solutions

Штаб-квартира Холдинговой компании Sustainable Water Solutions расположена в Абу-Даби. Компания стремится предоставлять инновационные решения для управления водными ресурсами в рамках своей приверженности разработке новейших решений в соответствии с мировыми стандартами для удовлетворения потребности различных секторов. Компания работает над сокращением истощения природных водных ресурсов, повышением их рационального использования.

Управляющий директор Abu Dhabi Sustainable Water Solutions, инженер Ахмед Аль Шамси был включен в список лучших руководителей компаний по версии журнала Forbes за 2023 год, в котором представлены влиятельные фигуры на Ближнем Востоке, демонстрирующие исключительное исполнительное лидерство в своих отраслях. ///nCa, 29 января 2024 г.