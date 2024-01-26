Туркменистан озвучил свои приоритеты в ходе брифинга Контртеррористического управления ООН по проектам в Центральной Азии

23 января 2024 года в штаб-квартире ООН был организован ежегодный брифинг Высокого уровня о программах и проектах Контртеррористического управления ООН, осуществляемых в Центральной Азии.

В брифинге приняли участие Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН) В.Воронков, Исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (КТК ООН) Н.Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) К.Имнадзе, Постоянные Представители Центральной Азии и других государств.

Открывая мероприятие, В.Воронков отметил, что государства Центральной Азии продолжают наращивать свои индивидуальные и коллективные усилия по предотвращению и противодействию терроризму и насильственному экстремизму на национальном, региональном и международном уровнях в рамках 15 программ, реализуемых в регионе в настоящее время со стороны КТУ ООН.

Он подчеркнул, что правительства стран Центральной Азии демонстрируют свою приверженность коллективным действиям по предотвращению и противодействию террористическим угрозам и выполнению соответствующих обязательств в рамках международного права.

В.Воронков поблагодарил государства-доноры, включая Туркменистан, за ценный вклад и финансовую поддержку деятельности Контртеррористического управления и отметил, что добровольные взносы являются основным источником финансирования деятельности ООН в этом направлении и играют ключевую роль в обеспечении эффективной борьбы с терроризмом.

Была отмечена значимость действующей Сети раннего оповещения по борьбе с терроризмом в регионе, создающей основы для активизации и систематизации обмена информацией, а также координации работы различных национальных и региональных структур, действующих в этой сфере в Центральной Азии и сопредельных странах.

В своем выступлении Посол А.Атаева отметила, что Туркменистан продолжает решительно и всесторонне реализовывать пятилетнюю Национальную стратегию и План действий по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму, принятые в 2020 году при поддержке КТУ ООН.

Она подчеркнула, что приоритетными для Туркменистана остаются такие сферы как механизмы раннего предупреждения и превентивной деятельности, в частности Сеть раннего оповещения, а также обеспечение безопасности и стабильности энергетической и транспортной инфраструктуры в контексте террористических угроз с акцентом на развитие Глобальной экспертной сети ООН по защите уязвимых целей от террористических атак. Отмечена готовность к осуществлению практического содействия структурам ООН в дальнейшей реализации вышеуказанных инициатив. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью Йорк, 24 января 2024 г.