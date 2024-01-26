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Современное оснащение лабораторий в Туркменистане в рамках проекта ПРООН усиливает систему национального здравоохранения

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В рамках лабораторного проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и реализуемого ПРООН, завершились мероприятия по оснащению 19 клинических лабораторий Марыйского велаята современным лабораторным оборудованием для проведения общего и биохимического анализа крови, исследования коагуляции, анализа мочи, микроскопии и других исследований, сообщает ПРООН.

Проектом также поставлено сопутствующее оборудование, реактивы и расходные материалы для проведения лабораторных исследований. Специалисты лабораторий и врачи медицинских учреждений успешно завершили обучение по эффективному использованию нового оборудования.

Также аналогичные мероприятия стартовали в 27 клинических лабораториях Лебапского велаята, где специалисты лабораторий уже приступили к обучению работе на поставленном оборудовании.

Целью данного проекта является совершенствование клинико-лабораторной службы национальной системы здравоохранения. Проведение аналогичных работ запланировано во всех велаятах Туркменистана. ///ПРООН Туркменистан, 25 января 2024 г.

 

 

 

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