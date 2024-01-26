Посол Туркменистана провел серию встреч в Будапеште с целью укрепления двусторонних связей

22 января 2024 года Посол Туркменистана Хемра Аманназаров в Венгрии (с резиденцией в Вене, Австрия), провел серию плодотворных встреч в Будапеште с венгерскими официальными лицами, что стало значительным шагом на пути укрепления двусторонних отношений, сообщает Посольство Туркменистана в Австрии.

Во время его встречи с заместителем государственного секретаря по связям с восточными странами Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером основное внимание было уделено укреплению торгово-экономических и культурных связей между Туркменистаном и Венгрией. Стороны обменялись обновленной информацией о крупных мероприятиях и текущей подготовке к этому году, включая политические диалоги и предстоящие дни культуры Туркменистана в Венгрии.

На встрече с Мате Винче, заместителем государственного секретаря по общественным коллекциям и культурному развитию Министерства инноваций и культуры Венгрии, главной темой стало празднование 300-летнего юбилея туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги и организация Дней культуры Туркменистана в Венгрии.

Посол Аманназаров передал приглашение венгерской стороне принять активное участие в международных мероприятиях, запланированных в Туркменистане. В свою очередь, Мате Винче подробно рассказал о датах и местах проведения Дней культуры и пригласила туркменскую сторону принять участие в мероприятии Курултай, запланированном на август этого года в Венгрии.

Также, посол Аманназаров встретился с Яношем Кендернаем, главным советником мэра Будапешта по городской дипломатии. Стороны договорились об установлении сотрудничества с городами Туркменистана, например с новым городом Аркадаг. Перспективными направлениями сотрудничества могут стать ознакомительные визиты и участие экспертов в различных мероприятиях и семинарах, направленных на обмен опытом в области надлежащего управления, городской мобильности, городского развития, архитектуры, социальных вопросов и климата.

Эти встречи знаменуют собой важную веху в углублении отношений между Туркменистаном и Венгрией, закладывая прочную основу для будущего сотрудничества во многих областях. ///nCa, 26 января 2024 г.