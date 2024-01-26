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Форум инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия – 29 и 30 января 2024 г.

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Форум инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия, который состоится 29 и 30 января 2024 года в Брюсселе, соберет высокопоставленных представителей стран Центральной Азии, государств- членов ЕС, стран-партнеров по Транскаспийскому транспортному коридору, институтов ЕС, международных и двусторонних финансовых институтов, а также представителей частного сектора и членов гражданского общества. Его цель – дать толчок процессу реализации и координации инвестиций, чтобы превратить Транскаспийский транспортный коридор в мультимодальный, современный, конкурентоспособный, устойчивый, предсказуемый, умный и быстрый маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию за 15 дней или меньше, в соответствии с инвестиционной стратегией ЕС Global Gateway.

Двухдневное мероприятие, доступное только по приглашениям, состоится в Брюсселе 29 и 30 января 2024 года.

В этом контексте будет представлена серия объявлений со странами-партнерами, направленных на содействие укреплению связей с регионом через Global Gateway.

Чего вы можете ожидать от Форума инвесторов по транспортному соединению ЕС-Центральная Азия?

На вступительном пленарном заседании выступит Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель/вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, за которым последует панельная дискуссия высокого уровня, а затем серия содержательных и увлекательных тематических сессий и заключительное пленарное заседание с участием Вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса.

На Форуме инвесторов будут рассмотрены такие области, как:

  • Сухопутная связь
  • Морское сообщение (Каспийское и Черное моря)
  • Мягкое подключение
  • Инвестиционные возможности для транспортного сообщения
  • Соединение Центральной Азии с Европой через соседние страны

Дополнительную информацию о сессиях можно найти здесь.

Это мероприятие только по приглашениям. Зарегистрируйтесь по этой ссылке.

///Представительство ЕС в Туркменистане, 26 января 2024 г.

 

 

 

 

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