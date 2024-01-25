Пакистан представил странам Центральной Азии концепцию второго культурного каравана Китайско-Пакистанского Экономического Коридора

Федеральный министр национального наследия и культуры Пакистана Джамал Шах во вторник (23 января) встретился с послами государств Центральной Азии, России и Китая, чтобы обсудить первоначальный план второго «Культурного каравана Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) 2024», сообщает APP.

Обращаясь к дипломатам, Джамал Шах сообщил, что Пакистан планирует организовать второй Культурный караван КПЭК, направленный на развитие экономических связей и укрепление культурных уз между Пакистаном, Китаем и государствами Центральной Азии.

По словам чиновника, культурный караван КПЭК начнет свое путешествие из Сианя, Китай, и пройдет через Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, ОАЭ, Гвадар, Карачи, в конечном итоге завершится в Исламабаде.

Эта культурная экскурсия задокументирует опыт и истории людей, проживающих вдоль Китайско-пакистанского экономического коридора и Великого Шелкового пути, охватывающих страны Центральной Азии.

Он сказал, что в состав культурного каравана войдут различные группы пакистанских, китайских и центральноазиатских артистов, художников, музыкантов, фотографов, антропологов, писателей и кинематографистов.

Культурный караван CPКПЭК имеет целью содействовать диалогу, культурному обмену, взаимопониманию, укреплению доверия и уважения между народами. Творческая кампания также укрепит международные отношения с точки зрения защиты культурного наследия, культурного и академического обмена.

В своих выступлениях послы приветствовали идею совместного культурного каравана КПЭК. Дипломаты подчеркнули важность поощрения контактов между людьми путем организации таких мегакультурных мероприятий. Они заверили в полной поддержке в проведении этого важного мероприятия и согласились продолжить работу над общим планом «Культурного каравана КПЭК 2024». ///nCa, 25 января 2024 г.