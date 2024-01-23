Туркменские авиалинии предлагают стыковочные рейсы из России в Малайзию и Вьетнам

Авиакомпания «Туркменистан» запускает стыковочные рейсы из Москвы через Ашхабад в Малайзию (аэропорт Куала-Лумпура) с 15 февраля 2024 года и во Вьетнам (аэропорт Хошимина) с 5 марта 2024 года.

Также в период с 31 марта по 26 октября 2024 года будут осуществляться рейсы Казань-Ашхабад-Хошемин и обратно.

Рейсы из Москвы в Куала-Лумпур будут выполняться по вторникам, средам и четвергам с 15 февраля по 30 марта, а затем по вторникам и четвергам с 31 марта по 26 октября.

Полеты из Москвы в Хошимин будут выполняться по вторникам, средам и четвергам с 5 по 30 марта, а затем по пятницам, субботам и воскресеньям с 31 марта по 26 октября.

Перелет осуществляется на самолетах BOEING 777. Туркменские авиакомпании предлагают следующие услуги:

Удобные комфортабельные стыковки

Провоз багажа во всех тарифах (одно место 25 кг в эконом классе и 2 места 40 кг в бизнес классе)

Полноценное горячее питание на всех участках перелета

Безвизовый транзит через аэропорт города Ашхабада

Кресла в салоне бизнес класса FULL-FLAT, раскладывающиеся в полноценную кровать

Приобрести авиабилеты можно на сайте https://turkmenistanairlines.ru/ и в агентских офисах продаж. ///nCa, 23 января 2024 г.