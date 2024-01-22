Казахстан и надежды на спасение Аральского моря

Проф. Д-р Абдулвахап Кара

Продолжаются усилия по спасению Аральского море, которое представляет собой одну из величайших экологических катастроф в мире.

Казахстан с января 2024 года стал председателем Международного Фонда Спасения Аральского моря (МФСА), деятельность которого в последние годы ощутимо активизировалась. Казахстан будет выполнять председательский мандат сроком на три года.

За эти три года Казахстану предстоит проделать огромную работу, и Казахстан, похоже, готов и полон решимости внести свой вклад в деятельность по спасению Арала. Таким образом, есть надежда на достижение значительных успехов в процессе председательства Казахстана – страны, которая имеет высокий экономический уровень развития в Центральной Азии.

До Казахстана Таджикистан председательствовал в Международном фонде спасения Аральского моря, который был создан в 1993 году президентами Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана с целью противодействия экологическим катастрофам и улучшения социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

На заседании Совета глав государств стран-учредителей Международного фонда спасения Аральского моря, состоявшемся 15 сентября 2023 года в Душанбе, столице Таджикистана, было подчеркнуто, что проводятся широкомасштабные исследования по улучшению водной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. На саммите были подняты такие вопросы, как водные проблемы в регионе, изменение климата и таяние ледников. Было также принято решение о том, что с 2024 года председательство в Совете глав государств стран-учредителей МФСА перейдет к Казахстану.

Деятельность Фонда в настоящее время поддерживается Организацией Объединенных Наций, Шанхайской организацией сотрудничества, неправительственными организациями по охране окружающей среды в Европе и Азии.

Основная цель Фонда – улучшение экологической и социальной обстановки, а также содействие реализации проектов в области водоснабжения, окружающей среды и социально-экономического развития. В этом контексте МФСА решает экологические задачи в сотрудничестве с международными организациями, донорами, частным сектором и частными инвесторами во имя содействия устойчивому развитию в регионе Арала.

Недавняя инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в стране нового Министерства водных ресурсов и ирригации рассматривается как шаг, способствующий восстановлению Аральского водоема. Президент Казахстана объявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации в сентябре прошлого года в своем ежегодном обращении к народу страны. Такое развитие событий приветствовали эксперты, которые уже много лет говорят о необходимости принятия мер в области водопользования.

Усилия Токаева по созданию нового Министерства водных ресурсов и ирригации в Казахстане имеют ряд положительных элементов для целенаправленного решения проблем совместного использования водных ресурсов между странами и в целом для сотрудничества на платформе МФСА. Принимая во внимание интересы стран-членов МФСА, определение правил водораздела рек, впадающих в Аральское море, и создание общего, унифицированного регламента водопользования для всех стран могло бы стать важным шагом на пути к решению данного вопроса.

Как ведомство страны, возглавляющей Международный фонд спасения Аральского моря, Министерство водных ресурсов Казахстана может взять на себя задачу создания соответствующей правовой базы. Принятие подобного базового документа внесет значительный вклад в укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии в области управления водными ресурсами.

В поисках решения проблем Аральского моря, лидеры государств МФСА пытаются действовать сообща, создавая общую платформу. Независимо от характера добрососедских отношений, у пяти государств всегда присутствует воля к совместному поиску общего решения, когда речь идет об экологическом состоянии Аральского моря. С этой точки зрения МФСА уникален тем, что данное объединение является единственной институциональной организацией, которая объединяет пять стран Центральной Азии на протяжении 30 лет.

В контексте надвигающегося общего дефицита водных ресурсов, решение данной сложной проблемы – неизбежность. Осознание этого факта послужило стимулом для президентов стран Центральной Азии дать указание ускорить развитие и завершение организационной структуры Фонда. Это означает, что в рамках соответствующей региональной рабочей группы будет проведена эффективная работа. Этот процесс требует сложной и длительной работы, включая тщательный и систематический анализ опыта организаций в других трансграничных бассейнах и усилия по созданию модели, соответствующей специфике Аральского бассейна.

На мой взгляд, реальный потенциал Международного фонда спасения Аральского моря до сих пор не раскрыт в полной мере. Конечно, в свете глобальных тенденций, включая экологические изменения во всём мире, роль и значение МФСА станут ещё более очевидными.

Председательство Казахстана и его решительная позиция могут значительно повысить авторитет и эффективность Фонда во благо не только Центральной Азии, но и всего азиатского региона.

// nCa, 22 января 2024 г. [Первоначально опубликовано изданием Once-Vatan на турецком языке 13 января 2024 г.]