News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Город Аркадаг внедряет экологичную доставку товаров с помощью электромобилей Jinma

Город Аркадаг внедряет экологичную доставку товаров с помощью электромобилей Jinma

By

Город Аркадаг сделал шаг к устойчивому транспорту с использованием электромобилей Jinma для коммерческих перевозок.

Произведенные гонконгским холдингом Run Horse, эти бесшумные и эффективные транспортные средства теперь курсируют по улицам, доставляя товары жителям с минимальным воздействием на окружающую среду.

В настоящее время хозяйственный отдел Торгового управления города Аркадаг использует парк электромобилей Jinma. Эти автомобили обеспечивают доставку различных продуктов питания и горячих блюд. Кроме того, в распоряжении ведомства имеется версия машины, оснащенная холодильной камерой, которая идеально подходит для транспортировки овощей и скоропортящихся продуктов.

Электромобили Jinma обладают впечатляющей экономичностью. В зависимости от модели, полная зарядка в течение 2-3 часов позволяет им преодолевать до 90-120 километров. ///nCa, 22 января 2024 г. (по материалам газеты Biznes Reklama)

 

 

Related posts:

  1. Arkadag Embraces Eco-Friendly Delivery with Jinma Electric Vehicles
  2. Город Аркадаг в Туркменистане – официальное открытие создает возможности для инклюзивного партнерства
  3. Город Аркадаг – умный, экологичный, устойчивый
  4. Город Аркадаг и Петербург налаживают прямое сотрудничество
  5. Город Аркадаг объявлен городом государственного значения
  6. Город Аркадаг – новый центр Ахалского велаята Туркменистана
  7. Город Аркадаг – больше подробностей об умном городе
  8. Город Аркадаг открывает широкие перспективы для сотрудничества с международными организациями
  9. Город Аркадаг в Туркменистане – глобальный прототип устойчивого города
  10. Мировой рынок электромобилей в 2022 году составил $ 208 млрд. Из пяти крупнейших производителей трое – из Китая и Норвегии – полностью перейдут на электромобили к 2025 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan