Город Аркадаг внедряет экологичную доставку товаров с помощью электромобилей Jinma

Город Аркадаг сделал шаг к устойчивому транспорту с использованием электромобилей Jinma для коммерческих перевозок.

Произведенные гонконгским холдингом Run Horse, эти бесшумные и эффективные транспортные средства теперь курсируют по улицам, доставляя товары жителям с минимальным воздействием на окружающую среду.

В настоящее время хозяйственный отдел Торгового управления города Аркадаг использует парк электромобилей Jinma. Эти автомобили обеспечивают доставку различных продуктов питания и горячих блюд. Кроме того, в распоряжении ведомства имеется версия машины, оснащенная холодильной камерой, которая идеально подходит для транспортировки овощей и скоропортящихся продуктов.

Электромобили Jinma обладают впечатляющей экономичностью. В зависимости от модели, полная зарядка в течение 2-3 часов позволяет им преодолевать до 90-120 километров. ///nCa, 22 января 2024 г. (по материалам газеты Biznes Reklama)