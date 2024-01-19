Туркменистан и Иран рассматривают перспективы расширения партнерства в нефтегазовой сфере

Нефтегазовое сотрудничество стало одной из ключевых тем встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с министром нефти Ирана Джавадом Овджи, который находится с двухдневным визитом в Ашхабаде.

Стороны отметили, что для расширения взаимодействия в нефтегазовой сфере открываются новые возможности.

«Считаю, что обмен мнениями между специалистами этой сферы будет полезен для поиска новых форм и методов сотрудничества и их практической реализации», – цитирует агентство TDH Президента Бердымухамедова.

Глава Туркменистана подчеркнул выразил готовность туркменской стороны рассмотреть все предложения и инициативы иранских партнёров.

В ходе встречи констатирован высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран. Отмечалось, что межгосударственные отношения, выстраиваемые на принципах взаимного уважения и взаимопонимания, успешно развиваются как в двустороннем, так и многостороннем формате, в частности, в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули продуктивность двухсторонних связей в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, в сферах транспорта и связи, строительстве, сельском хозяйстве, в частном секторе.

Встречи в правительстве

Как сообщают иранские сми, Овджи также встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Батыром Амановым, вице-премьером, курирующим нефтегазовый сектор страны.

Обсуждения между двумя сторонами были сосредоточены на расширении сотрудничества в области торговли газом, нефтепродуктами и экспорте в Туркменистане инженерно-технических услуг и нефтяного оборудования иранского производства.

Министр также сопровождают заместитель министра и генеральный директор Национальной газовой компании Ирана Мехди Чегани, заместитель министра нефти по международным делам и торговле Ахмад Асдзаде и советник министра, директор канцелярии министерства Пейам Кахтари. ///nCa, 19 января 2024 г.