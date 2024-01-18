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В МИД Туркменистана обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества с ЕС

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17 января 2024 года в здании внешнеполитического ведомства министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Вице-президентом Европейской Комиссии Маргаритисом Схинасом.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана с ЕС и перспективы его дальнейшего развития. При этом, особое внимание было уделено сферам безопасности, цифровизации, водного хозяйства, транспорта и образования.

Была отмечена заинтересованность сторон в углублении долгосрочного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в формате «Европейский Союз – Центральная Азия».

Отдельной темой повестки встречи выступило расширение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе, области науки и образования, путем проведения конкретных мероприятий.

Также состоялся обмен мнениями касательно проведения Форума инвесторов высокого уровня, намеченного на 29-30 января 2024 года в Брюсселе.

Кроме того, стороны обсудили ряд предстоящих мероприятий с участием Туркменистана и Европейского Союза. В данном контексте было уделено внимание вопросам подготовки и организации на высоком уровне очередной министерской встречи в формате «Европейский Союз-Центральная Азия», планируемой в Туркменистане в этом году. ///МИД Туркменистана, 17 января 2024 г.

 

 

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