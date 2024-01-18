Афганистан и Туркменистан проводят совместное техническое совещание по проекту модернизации подстанции Нур уль-Джихад

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), крупнейшая электроэнергетическая компания Афганистана, и представители Туркменистана во главе с начальником Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мыратом Артыковым, проводят встречу с целью обсуждения хода реализации проекта модернизации подстанции «Герат Нур уль-Джихад», сообщается в пресс-релизе DABS.

Стороны затронули такие важные аспекты проекта, как подготовка документации и обеспечение своевременного завершения проекта. Руководство DABS подчеркнуло важность доработки предложений и достижения совместного соглашения по оборудованию объекта в ходе текущих встреч технических делегаций.

Туркменская делегация выразила благодарность DABS за сотрудничество и подчеркнула важность совместных обсуждений в решении проблем, связанных с закупкой электроэнергии и техническими проектами.

Встреча между техническими делегациями Туркменистана и DABS завершится подписанием двустороннего протокола.

Ожидается, что модернизация подстанции «Нур уль-Джихад» в Герате параллельно с увеличением импорта электроэнергии из Туркменистана значительно уменьшит дефицит электроэнергии в Северо-западной зоне Афганистана. Решение проблемы электроэнергетического дефицита потенциально позитивно отразится на росте внутреннего производства, экономическом росте, развитии сельского хозяйства и предпринимательской деятельности в регионе.

Напомним, что в декабре прошлого года Мырат Артыков и главный исполнительный директор DABS Мухаммад Ханиф Хамза подписали в Кабуле протокол об ускорении реализации проекта модернизации подстанции “Герат Нур уль-Джихад”. ///nCa, 18 января 2024 г.