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Узбекистан первым в Центральной Азии присоединился к Протоколу ООН по воде и здоровью

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Узбекистан первым из стран Центральной Азии присоединился к Протоколу Европейской экономической комиссии и Всемирной организации здравоохранения по проблемам воды и здоровья, сообщает Служба Новостей ООН.

Узбекистан с населением 35 миллионов – самая густонаселенная страна Центральной Азии – испытывает сегодня острый дефицит воды, особенно в сельских районах. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, лишь 71 % сельского населения и 89% городского населения имеют доступ к безопасной питьевой воде.

Последствия изменения климата – засухи, высокие температуры, периоды сильной жары, обильные осадки и наводнения – усугубляют проблемы водоснабжения и санитарии.

Присоединение к Протоколу будет способствовать укреплению политики Узбекистана в области водоснабжения и санитарии и позволит в условиях изменения климата защитить растущее население страны от болезней, передающихся через воду.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан приветствовала присоединение Узбекистана к Протоколу по воде и здоровью и призвала другие страны Центральной Азии и всего региона последовать этому примеру.

Протокол по проблемам воды и здоровья, принятый в 1999 году, представляет собой многостороннее соглашение по охране окружающей среды, которое реализуется под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). В договоре участвуют 29 сторон. ///nCa, 17 января 2024 г.

 

 

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