Директор Международного института Центральной Азии и Посол Туркменистана обсудили вопросы туркмено-узбекского стратегического партнерства

Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов встретился с Директором Международного Института Центральной Азии (МИЦА) Жавлоном Вахабовым.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углублённого стратегического партнёрства. Рассмотрен также ход реализации ранее достигнутых договорённостей, в том числе в рамках взаимодействия экспертно-аналитических кругов двух стран, сообщает пресс-служба МИЦА.

Отмечалось, что узбекско-туркменское сотрудничество имеет прочный фундамент, основанный на общей истории, схожести культур и этнической близости.

Стороны договорились о проведении ряда конференций и «круглых столов», с привлечением узбекских, туркменских и международных исследователей для активизации научно-экспертных обменов.

Жавлон Вахобов прокомментировал встречу с туркменским полпредом в соцсетях: «Мы всесторонне проговорили пути тесного взаимодействия в этом году. Туркменистан был первым среди других, который Президент Шавкат Мирзиёев посетил сразу после вступления в должность в конце 2016 года. Две страны заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое принесло наиболее заметные результаты в торговле. За последние годы пограничные процедуры и правила передвижения были значительно смягчены и упрощены. Наши страны изучают еще больше возможностей сотрудничества на консультативных встречах лидеров стран Центральной Азии – инициативу, которую Узбекистан выдвинул семь лет назад».

За 11 месяцев 2023 года товарооборот составил 970,1 млн долларов. В столицах – городах Ташкенте и Ашхабаде открыты торговые дома, ведётся совместная работа по созданию приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз». Узбекистан и Туркменистан также выражают заинтересованность в развитии и расширении многосторонних транспортно-логистических коридоров, отмечают в МИЦА.

Международный институт Центральной Азии –государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии. МИЦА призван содействовать установлению и укреплению тесного научно-исследовательского и экспертного взаимодействия в общих интересах стран региона. ///nCa, 17 января 2024 г. (Фото – МИЦА)