ЮНИСЕФ провел в Ашхабаде тренинг по использованию речевых технологий для людей с ограниченными возможностями

С 8 по 12 января 2024 года ЮНИСЕФ в Туркменистане и Инновационно-информационный центр Министерства образования Туркменистана совместно провели пятидневный “Тренинг по использованию технологии преобразования текста в речь на компьютерах и смартфонах в образовательных целях”.

Целью данного мероприятия было обучение национальных специалистов и людей с инвалидностью основам установки и использования технологии преобразования текста в речь на туркменском языке в программах для чтения с экрана, доступа к веб-сайтам и электронным книгам.

Напомним, что Программа “Dunya”, синтезирующая речь на туркменском языке для лиц с нарушениями зрения, была запущена в Туркменистане в ноябре 2023 года во Всемирный день ребенка. Она доступна для бесплатной загрузки и установки, работает на платформах Windows и Android. ///nCa, 16 января 2024 г.