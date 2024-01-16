Туркменистан приступил к строительству заключительного этапа высокоскоростной трассы Ашхабад-Туркменабад

В Туркменистане стартовал заключительный третий этап строительства высокоскоростной автомобильной дороги Ашхабад-Туркменабад, которая соединит столицу с восточной частью страны, сообщает Международный вещательный центр Туркменистана.

Протяженность текущего сегмента автобана по маршруту Мары – Туркменабад составляет 288 км.

В настоящее время проводятся работы по настилу почвы, использованию геотекстильного покрытия и гравийно-песочного раствора.

С учетом инженерных требований, каменное покрытие имеет толщину до 30 сантиметров, асфальт – до 10 сантиметров. Общая толщина каменно-гравийного покрытия достигает метра.

Кроме того, завершается строительство второго этапа автобана Теджен-Мары.

Автобан Ашхабад – Туркменабад протяженностью 600 км строит ЗАО “Туркмен Автобан”, а субподрядчиками являются частные предприятия.

Общая стоимость проекта 2,5 млрд.долл.США. Первый сегмент дороги Ашхабад-Теджен был пущен в строй в октябре 2021 г.

Автобан, состоящий из шести полос движения, оборудован специальной системой управления движением с непрерывным видеонаблюдением для эффективного дорожного надзора.

Стоимость проезда по автобану варьируется от 0,35 до 0,45 манатов за километр в зависимости от типа транспорта.

Автотрасса открывает новые перспективы для транспортных связей с соседними странами, расположенными вдоль Великого Шёлкового пути. Маршрут также обеспечит грузовикам прямой доступ к Туркменбаши, откуда открываются морские маршруты в различные регионы, включая Кавказ, Европу и страны Залива, отмечает источник. ///nCa, 16 января 2024 г.

Несколько фото с места строительства автобана Ашхабад-Туркменабад (скриншоты с репортажа THP):