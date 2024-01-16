40% инвестиций в экономику Казахстана приходятся на Евросоюз

Около 40% привлеченных инвестиций в экономику Казахстана приходятся на страны Европейского Союза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, состоявшейся в Астане, 15 января.

В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы увеличения товарооборота, привлечения инвестиций, укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, облегчения визового режима, наращивания промышленной кооперации и ряд других тем, сообщает пресс-служба Премьер-министра.

Товарооборот и инвестиции растут

Как отметил Премьер-Министр, ЕС является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров РК.

На его долю приходится порядка 30% внешней торговли. Товарооборот за январь-ноябрь 2023 года вырос почти на 5% и достиг порядка 38 млрд.долл.США.

В 2022 году объем инвестиций из ЕС в Казахстан составил $12,5 млрд, показав максимальный уровень за последние 10 лет.

«Сегодня в Казахстане работают почти 6 тыс. совместных предприятий, 130 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подчеркивают устойчивость и привлекательность нашей экономики для европейских партнеров. Призываем инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Около 85% товаров из КНР в Европу едут через Казахстан

Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозятся именно через Казахстан, заявил премьер-министр.

В 2023 году в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута объем перевалки грузов вырос на 65%. В среднесрочной перспективе грузопоток здесь планируется довести до 10 млн тонн.

«Для достижения этой цели были подписаны дорожные карты с Азербайджаном, Грузией и Турцией по устранению «узких мест» данного маршрута. Наряду с этим в Казахстане реализуется ряд крупных проектов по модернизации железнодорожной, портовой инфраструктуры, наращиванию подвижного состава и торгового флота. Мы также синхронизируем наши информационные системы, где грузоотправитель в режиме реального времени может видеть местонахождение своего груза», — рассказал глава Правительства Казахстана.

Казахстан является маяком модернизации и реформ

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии отметил, что Казахстан является важным партнером для Евросоюза.

«Мы знаем, что у вас происходят большие процессы модернизации. От имени Европейского союза хотелось бы отметить важность реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые делают Казахстан очень значимым игроком в регионе Центральной Азии», — сказал Маргаритис Схинас.

Также в соцсети Х, Схинас написал: «Казахстан является маяком модернизации и реформ, и мой визит подтвердил это. Встречи с лидерами страны касались нашего партнерства, которое мы будем укреплять».

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Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в рамках турне по Центральной Азии посетил Кыргызстан и Казахстан. Ожидаются визиты в Ташкент, Душанбе и Ашхабад. ///nCa, 16 января 2024 г.