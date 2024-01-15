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В Ашхабаде состоится выставка афганской продукции

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Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов встретился с Нуруддин Азизи, исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана.

На встрече отмечалось увеличение экспорта Афганистана в Туркменистан, сообщает афганский минпромторг. В этом контексте стороны обсудили дорожную карту по наращивании торгового оборота двумя странами.

В повестку дня встречи вошли также вопросы облегчения процедуры выдачи виз для афганских бизнесменов, проведения выставки афганской продукции в Ашхабаде, организации двухсторонних встреч между деловыми кругами Афганистана и Туркменистана.

Кроме того, в ходе беседы была озвучена заинтересованность Туркменистана в импорте афганского мрамора.

Ранее МИД Афганистана сообщал о намерении Туркменистана довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США. Об этом было заявлено на встрече  министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с его афганским коллегой Амир Ханом Моттаки и другими высокопоставленными чиновниками в конце декабря 2023 года. ///nCa, 15 января 2024 г.

 

 

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