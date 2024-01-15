Туркменистан и Кыргызстан обсуждают организацию визитов на высшем и высоком уровнях

12 января Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбек Мадмаров встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Мухамметдурдыевым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения всестороннего сотрудничества, в том числе и проведения визитов на высшем и высоком уровнях, которые придадут импульс дальнейшему продвижению и углублению кыргызско-туркменских отношений, сообщает МИД Кыргызстана.

С целью дальнейшего развития экономического партнерства, стороны также подчеркнули важную роль Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и целесообразность проведения очередного Шестого заседания данной Комиссии и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Наряду с этим особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической отраслях и культурно-гуманитарной сфере.

Стороны вновь подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений и договорились поддерживать регулярные контакты. ///nCa, 15 января 2024 г.