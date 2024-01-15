Китайско-казахстанская логистическая база обработала свыше полумиллиона контейнеров  

По данным Нанкинской таможни, за прошедшие 10 лет Китайско-казахстанская логистическая база в городе Ляньюньган на востоке КНР обработала более 500 тыс. стандартных контейнеров (двадцатифутовый эквивалент, TEU), которые были доставлены по железнодорожным путям на маршрутах Китай-Европа, сообщает Синьхуа.

База, которая была запущена в эксплуатацию 10 лет назад, стала первым реальным проектом в рамках инициативы “Пояс и путь”.

Выступая в качестве сухого порта в особой экономической зоне “Хоргос-Восточные ворота” и ключевого хаба международного транспортного коридора Западный Китай – Западная Европа, база стал важной платформой для доставки товаров из стран Центральной Азии в морские порты.

Также, грузовые поезда из Ляньюньганя доставляют в основные пункты назначения в Центральной Азии более 400 категорий товаров. Это бытовая техника, фармацевтические препараты и строительные материалы.

В 2023 году на базе было обработано 66 100 контейнеров, что на 10,7 % больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о превращении базы в ключевой транспортный узел для трансграничных перевозок между Азией и Европой.

Выступая в качестве сухого порта в особой экономической зоне “Хоргос-Восточные ворота” и международном транспортном коридоре Западный Китай – Западная Европа, он стал важной платформой для доставки товаров из стран Центральной Азии в морские порты. ///nCa, 15 января 2024 г. (Фото – Синьхуа)