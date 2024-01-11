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Ван И: Саммит Китай-Центральная Азия создал новую платформу добрососедства, дружбы и сотрудничества в регионе

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9 января 2024 года член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И на семинаре по международной обстановке и китайской дипломатии в 2023 году заявил, что в критический момент развития международной обстановки председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти стран Центральной Азии собрались в древней столице Сиань, чтобы начать первый саммит Китай-Центральная Азия с отправной точки древнего Шелкового пути, что имеет большое историческое и практическое значение.

Ниже приводим отрывок из выступления Ван И, касающийся отношений между Китаем и Центральной Азий:

«Председатель Си Цзиньпин всесторонне изложил внешнюю политику Китая в отношении Центральной Азии, совместно с главами пяти государств принял решение о создании более тесного сообщества единой судьбы Китай-Центральная Азия, официально учредил механизм встреч глав государств, и создал постоянный секретариат механизма Китай-Центральная Азия.

На саммите был подписан ряд многосторонних и двусторонних документов, выработан план сотрудничества в различных областях, достигнуты консенсусы по сотрудничеству в развитии энергетики между Китаем и Центральной Азией, поддержке строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута и другим важным направлениям.

Этот исторический саммит завершил строительство платформы и всестороннюю систематизацию китайско-центральноазиатского сотрудничества, открыл новый восходящий путь и непременно станет новым памятником в истории китайско-центральноазиатских отношений.

Сотрудничество между двумя сторонами основано на равенстве, уважении, открытости, инклюзивности и взаимной поддержке, что придает положительную энергию и стабильность региону и всему миру». ///nCa, 11 января 2024 г. (фото – Xinhua)

 

 

 

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