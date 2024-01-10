Казахстан и Узбекистан продолжают озеленять осушенное дно Аральского моря

Казахстан и Узбекистан наметили планы по дальнейшему озеленению осушенного дна Аральского моря, таким образом каждая из этих двух стран внесет вклад в преодоление негативного климатического воздействия на регион Центральной Азии и за его пределами.

В текущем году Казахстан задался целью засеять 275 000 гектаров территории аральского дня зелеными насаждениями – это саксаул, галофитные растения (карабак, сарасазан).

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, в период 2021-2023 годов было посеяно 544 500 га леса. В целях улучшения экологической обстановки до 2025 года саксауловые насаждения будут созданы на общей площади 1,1 млн га.

Саксауловые насаждения на дне Арала. Казахстан. (Фото – Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана)

Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 000 га. Лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендаций и рабочих проектов. Ведь казахстанская часть дна Аральского моря более засоленная, чем на территории узбекской стороны, отмечается в минэкологии Казахстана.

Для быстрой адаптации и высокой приживаемости посадочного материала в ближайшее время планируется завершить строительство лесного питомника на дне Аральского моря площадью 33 га.

Узбекистан также возобновляет посевную на высохшем дне Аральского моря. Там к этой работе подключится Министерство по чрезвычайным ситуациям. Семена саксаула будут посеяны при помощи авиации МЧС.

«В предыдущие годы силами МЧС и Агентства по лесному хозяйству на территории осушенного дна созданы огромные лесные массивы из пустынных растений», пишут узбекские сми со ссылкой на сообщение МЧС.

МЧС Узбекистана готовится к посеву саксаула. (Фото – МЧС Узбекистана)

В ходе осенней озеленительной общенациональной кампании «Яшил Макон» (Зеленый Край) зеленые насаждения были высажены на территории площадью 28 тысяч гектаров в Муйнакском районе и в пустынных районах Приаралья.

Климатические изменения усугубляют последствия Аральской катастрофы. Изменения температуры и количества осадков приводят к увеличению частоты и интенсивности штормов. Переносимая ветром соль и пыль наносят значительный ущерб районам, прилегающим к Аральскому морю. Ежегодно с высохшего дна Аральского моря в воздух выбрасывается более 100 миллионов тонн соли, пыли и песка. ///nCa, 10 января 2024 г.