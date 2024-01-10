IRU: Крупный производственный центр Китая открывает новый маршрут МДП с Узбекистаном

Шэньчжэнь ускоряет развитие транспортных коридоров МДП, соединяющих Китай с Центральной Азией, чтобы способствовать росту объемов торговли и сокращению сроков доставки.

После успешного запуска маршрута МДП (TIR) между Шэньчжэнем (Китай) и Алматы (Казахстан) в 2023 году, был активирован новый маршрут, соединяющий Шэньчжэнь со столицей Узбекистана Ташкентом, сообщает Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU).

Китайский грузовик, груженный электронными изделиями, проехал 6500-километровый путь, выполнив доставку “от двери до двери”. Он выехал из китайского Шэньчжэня, пересек границу в в Иркештаме, проехал через Кыргызстан и прибыл в пункт назначения в Узбекистане всего за семь дней, а не за 20 дней. Именно столько занял бы по времени весь маршрут, если бы не использовалась грузоперевозка с книжкой МДП.

Директор IRU по МДП и транзиту Татьяна Рей-Белле прокомментировала: «Открытие этого нового маршрута вдоль стратегически важного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан поможет производственному центру Южного Китая в Шэньчжэне еще больше укрепить свои связи с Центральной Азией».

«Компании в Шэньчжэне получат большую выгоду от нового торгового маршрута, а также от высокоэффективных, безопасных автомобильных перевозок «от двери до двери», которые стали возможны благодаря МДП», – добавила она.

Благодаря введению в действие системы МДП из южного города Шэньчжэнь, ведущего торгового центра Китая, где расположено множество технологических предприятий и торговых компаний, пограничные процедуры могут быть дополнительно упрощены, что сократит время транзита и затраты.

Узбекские перевозчики также изучают другие торговые маршруты в Китай. Три грузовика с использованием МДП успешно добрались до города Фошань на юге Китая, транзитом проехав через Казахстан.

Число китайских городов, откуда перевозки осуществляются по системе МДП, возросло до 14. Таким образом, обеспечиваются более безопасные варианты транспортировки, которые более чем на 80% быстрее и на 50% дешевле. ///nCa, 10 января 2024 г.