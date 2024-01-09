Посол Турецкой Республики вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана

8 января 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Туркменистане Ахметом Демироком.

Министр Р.Мередов поздравил Посла с назначением на ответственный пост и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОИС и другие.

Особое внимание было акцентировано на необходимость продолжения организации визитов и контактов на высшем и высоком уровнях. В этом контексте была констатирована важность практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, состоявшегося 25-26 октября 2023 года в Турецкую Республику.

В рамках встречи, Посол Ахмет Демирок вручил Министру иностранных дел Туркменистана копии верительных грамот и подчеркнул, что в ходе своей дипломатической миссии в Туркменистане приложит все усилия для дальнейшего развития туркмено-турецких отношений. ///МИД Туркменистана, 8 января 2024 г.