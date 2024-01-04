Модернизируемая Туркменистаном подстанция обеспечит надежным электричеством тысячи жителей афганского Герата

Национальная энергетическая компания Афганистана “Da Afghanistan Breshna Sherkat” (DABS) работает с государственной корпорацией Туркменистана “Туркмен Энерго” над модернизацией подстанции Нур уль-Джихад в Герате. Этот жизненно важный проект обеспечит регион стабильным электроснабжением и даст толчок развитию промышленному сектору в провинции.

Недавно руководство DABS посетило площадку проекта, чтобы проинспектировать ход работ и подчеркнуть важность его своевременного завершения.

После завершения строительства энергообъект обеспечит тысячи потребителей надежной электроэнергией, в том числе промышленный парк в северо-западной зоне провинции Герат, прокомментировали в DABS.

В январе 2023 года DABS и корпорация “Туркменэнерго” подписали контракт на расширение подстанции Нур уль-Джихад со 110 кВ до 220 кВ. С завершением строительства ЛЭП 500 кВ и подстанции Нур уль-Джихад объем электроэнергии, импортируемой из Туркменистана в Афганистан, увеличится на 110 мегаватт. ///nCa, 4 января 2024 г.