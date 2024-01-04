Инициированные Туркменистаном резолюции Генассамблеи ООН по транспорту и энергетике официально опубликованы на шести языках

В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила две резолюции, инициированные Туркменистаном – по транспорту и энергетике.

Резолюции под названием «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» и «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» теперь официально опубликованы на шести языках ООН.

С текстами можно ознакомиться по ссылкам:

Резолюция по транспорту

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/RES/78/148

Резолюция по энергетике

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/RES/78/149

///nCa, 4 января 2024 г.