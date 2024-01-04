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Государственный комитет Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА начинает сбор данных 7 раунда MICS на местах в Туркменистане

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4 января 2024 г. Государственный комитет Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА начинает сбор данных в рамках Многоиндикаторного кластерного обследования (MICS) на местах. Целью этого комплексного обследования является сбор самых актуальных, высококачественных и дезагрегированных данных о благополучии детей и их семей, что позволит получить новую важную информацию для разработки политики и программ.

Опрос будет проводиться с января по апрель 2024 года обученными полевыми командами, которые посетят 6800  отобранных домохозяйств по всей стране. Вопросники MICS включают в себя вопросы по здравоохранению, питанию, образованию, социальной защите, а также предоставят ценную информацию для мониторинга реализации Целей в области устойчивого развития в Туркменистане.

«MICS эффективно реализуется в Туркменистане с 1996 года и служит важным источником данных о социально-экономическом развитии страны с фокусом на детей и женщин. Для успешного проведения обследования необходимо участие всех отобранных домохозяйств. Мы приглашаем всех принять участие в интервью, когда полевые команды приедут к вам домой». – сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 3 января 2024 г.

 

 

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