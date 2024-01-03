Туркменские таможенники ознакомились с опытом деятельности уполномоченных экономических операторов в Китае

С 18 по 22 декабря 2023 года состоялась рабочая поездка делегации Государственной таможенной службы Туркменистана в город Шэньчжэн, Китай.

В ходе командировки делегация встретилась с г-ном Чжу Фаном, заместителем генерального директора Департамента Аудиторского контроля и управления предприятиями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики и группой специалистов по системе Уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Стороны обсудили механизм реализации Меморандума о взаимопонимании по расширению возможностей системы УЭО между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики от 19 октября 2023 года.

Во время встречи специалисты УЭО из таможен Шэньчжэня, Циндао и Шэньяна представили презентации об опыте и проблемах реализации своих соответствующих программ УЭО. Для лучшего понимания и наглядности было организовано посещение Учебного центра по повышению квалификации УЭО, которое находится на базе Шэньчжэньской таможни.

В соответствии с программой визита, состоялась экскурсия в штаб-квартиру компании «KTC Commercial Display», где специалисты УЭО и сотрудники компании продемонстрировали процесс выдачи сертификатов УЭО.

Кроме того, туркменская делегация в рамках рабочей поездки в Шэньчжень посетила умный морской порт Маван для ознакомления с инфраструктурой порта и возможностями новейших смарт технологий, используемых в порту для осуществления таможенных операций.

Программа мероприятий также включала посещение международного почтового хаба города Шеньчжен.

Напомним, что институт Уполномоченного экономического оператора был введен в таможенное законодательство Туркменистана в октябре прошлого года. Соответствующая глава появилась в Таможенном кодексе Туркменистана. ///nCa, 3 января 2023 г.