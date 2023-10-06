Туркменистан ввел в таможенное законодательство институт «Уполномоченного экономического оператора»

Недавно парламент Туркменистана в ходе своей сессии принял ряд изменений и дополнений в Таможенный кодекс Туркменистана.

Одно из изменений вводит в таможенное законодательство институт уполномоченного экономического оператора. Соответствующая глава появилась в Таможенном кодексе Туркменистана, сообщает Государственная таможенная служба.

Товары, принадлежащие юридическим лицам, включенных Государственной таможенной службой Туркменистана в перечень уполномоченных экономических операторов, при пересечении таможенной границы оформляются быстро и в упрощённом порядке. Помимо этого, принимаются соответствующие меры для того, чтобы эти лица могли воспользоваться такими льготами в отношении товаров, которые они экспортируют в зарубежные страны.

Понятие «Уполномоченный экономический оператор» в туркменском законодательстве

Статья 255 (1) дает следующее определение:

Уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, включённое в реестр уполномоченных экономических операторов и которому было выдано Свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов с целью упрощения и ускорения производства таможенного оформления, повышения уровня исполнения таможенного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. При этом юридическое лицо должно быть лицом, которое в срок не менее двух лет является владельцем склада временного хранения и (или) таможенного склада, а также (или) осуществляющим деятельность в области таможенного дела в качестве таможенного брокера (представителя).

На какие упрощения имеет право УЭО:

в приоритетном порядке совершение таможенных операций, связанных с ввозом товаров на таможенную территорию Туркменистана, вывозом товаров с данной территории, таможенным декларированием и выпуском товаров;

неприменение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, при выдаче разрешения на внутренний таможенный транзит товаров, перевозимых уполномоченным экономическим оператором; при выдаче разрешения на временное хранение товаров на складе декларанта товаров или таможенного брокера в отношении товаров, которым является уполномоченный экономический оператор;

проведение таможенного контроля в приоритетном порядке;

приоритетное участие в проводимых таможенными органами тестовых проектах и экспериментах, направленных на сокращение времени и усовершенствование порядка совершения таможенных операций;

отдельные проезды для автотранспортных средств уполномоченных экономических операторов в таможенных органах в пунктах пропуска через Государственную границу Туркменистана;

консультирование в приоритетном порядке за короткий срок по вопросам таможенного дела и иным вопросам

свободный выбор таможенного органа для таможенного оформления экспортируемых товаров.

Полный перечень упрощений в статье 255 (5) Таможенного кодекса Туркменистана.

Согласно определению, данному в Рамочных стандартах безопасности ВТамО, Уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это любое юридическое лицо, вовлеченное в международное движение товаров и признанное национальным таможенным органом или от его имени как соответствующее стандартам безопасности ВТамО или аналогичной системы поставок. Под категорию УЭО, в частности, подпадают производители, импортеры, экспортеры, брокеры, перевозчики, консолидаторы, торговые посредники, операторы портов, аэропортов и терминалов, интегрированные операторы, склады и дистрибьюторы

ВТО определяет Уполномоченного экономического оператора как субъект международной торговли, который осуществляет свою деятельность в соответствие со стандартами ВТО или принципами обеспечения безопасности цепи поставки товаров.

Как очевидно из данных определений, появление УЕО в Туркменистане будет соответствовать общепринятым международным процедурам в таможенной и внешнеторговой сфере, позволит оптимизировать внешнеэкономические операции, и в целом положительно скажется на развитии внешнеторговых связей Туркменистана. ///nCa, 6 октября 2023 г.