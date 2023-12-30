Президент Сердар Бердымухамедов подвели итоги 2023 году – Туркменистан уверенно движется по пути прогресса 

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 29 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов подвел итоги уходящего 2023 года.

Ниже приводим ключевые моменты из выступления Президента Туркменистана:

В уходящем году было проведено 46 заседаний Кабинета Министров, 10 заседаний Государственного совета безопасности, а также 44 различных совещаний, в ходе которых рассмотрены ключевые вопросы внутренней и внешней политики государства.

Успешно реализуется программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

Своевременно профинансировано 10-процентное повышение заработной платы, пенсий, государственных пособий и студенческих стипендий.

Во всех регионах страны продолжается строительство объектов промышленной и социальной инфраструктуры, крупных жилых комплексов.

Знаковым в этом ряду стало открытие в июне 2023 года уникального «умного» города Аркадаг, на законодательной основе получившего особый правовой статус – город государственного значения. Реализация этого мегапроекта запланирована в два этапа. В рамках завершившейся первой очереди застройки возведено 336 объектов социально-культурного и иного назначения.

Беломраморная столица Туркменистана – Ашхабад по инициативе Героя-Аркадага была включена в Глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».

Последовательно расширяется конструктивное взаимодействие с авторитетными международными и региональными структурами, прежде всего, с Организацией Объединённых Наций.

В течение нынешнего года Туркменистан продолжил последовательную работу по обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, развитию международного экономического и торгового сотрудничества, наращиванию отношений с государствами мира в области культуры, научно-образовательной сфере и по линии спорта. Расширяется и обогащается содержание межпарламентского взаимодействия.

Туркменистан предпринимает необходимые усилия для реализации Целей устойчивого развития, придавая особое значение партнёрству в таких направлениях, как энергобезопасность, устойчивая транспортная система, изменение климата и др.

В текущем году по инициативе Туркменистана на Генеральной Ассамблее ООН были приняты Резолюции «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии» и «Всемирный день устойчивого транспорта». Туркменистан был избран в состав четырёх международных структур.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесена представленная Туркменистаном номинация «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней».