2023 год стал рекордным по количеству визитов в Туркменистан представителей ОБСЕ – Посол Джон МакГрегор

2023 год стал рекордным по количеству визитов в Туркменистан высокопоставленных представителей ОБСЕ. Об этом в своей поздравительной статье в туркменских газетах написал Посол Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Посол поделился самыми яркими моментами еще одного успешного года сотрудничества правительства Туркменистана и ОБСЕ в Ашхабаде.

Военно-политическое измерение

В 2023 году в военно-политическом измерении флагманским проектом Центра оставался внебюджетный мультидонорский проект «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана».

Кроме того, совместно с Программой ЕС по управлению границами в Центральной Азии, известной как БОМКА, проведено обучение национальных тренеров по вопросам безопасности проездных документов.

В 2023 году усилилась поддержка Центру передового опыта в области кибербезопасности, открытого при Институте телекоммуникаций и информатики в Ашхабаде.

Экономическое и экологическое измерение

Говоря об экономической и экологической деятельности в 2023 году, Посол МакГрегор отметил, что Центр активизировал поддержку Туркменистана в укреплении принципов надлежащего управления, продвижении экономических связей и содействии вступлению в ВТО.

Особое развитие получило сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, надлежащего экологического управления и международных стандартов в нефтегазовом секторе.

В 2023 году также запущен ряд новаторских инициатив по таким направлениям, как развитие рынка капитала и малого и среднего бизнеса, изменение климата и сокращение выбросов метана.

Человеческое измерение

«В рамках нашей деятельности в области человеческого измерения Центр продолжил оказывать поддержку в дальнейшем укреплении потенциала института Омбудсмена, мы диверсифицировали нашу работу по продвижению свободы и развитию СМИ», – рассказал Посол.

Центр ОБСЕ переехал в новое здание

«Мне особенно приятно отметить, что знаменательным событием 2023 года стал наш переезд в новое помещение», – сказал Посол МакГрегор, поблагодарив Правительство Туркменистана за предоставление одного из самых лучших помещений ОБСЕ, и высокие стандарты, которые установил Туркменистан и к которым другие принимающие государства ОБСЕ могут только стремиться.

Рекордное количество визитов представителей ОБСЕ в Туркменистан

В 2023 году Ашхабад посетили действующий председатель ОБСЕ 2023 года, министр иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мариа Шмид.

В 2023 году также состоялись визиты Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, директора Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Очевидно, что такие визиты в значительной степени способствуют повышению понимания доверия и партнёрства. Я знаю, что дискуссии в ходе этих визитов оказали положительное влияние на ОБСЕ в целом», – считает МакГрегор.

Планы на 2024 год

Говоря о планах на 2024 год, Посол Джон МакГрегор отметил, что Центр ОБСЕ продолжает работать на основе обязательств ОБСЕ и национальных приоритетов Туркменистана.

«Следующий год будет ознаменован 25-летием нашего Центра, и понятно, что год будет особенно насыщенным и интересным, полным новых мероприятий и интересных событий. Более того, мы также приближаемся к 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта – учредительного акта ОБСЕ», – сообщил глава Центр ОБСЕ в Ашхабаде. ///nCa, 28 декабря 2023 г.