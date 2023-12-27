Посол Азербайджана поздравил народ Туркменистана с наступающим 2024 годом

Гисмет Физули оглу Гезалов, Посол Азербайджана в Туркменистане поздравил народ Туркменистана с наступающим 2024 годом. Ниже приводом текст поздравления:

«Вот и подходит к концу 2023 год, от всей души поздравляю братский туркменский народ с наступающим Новым 2024 годом!

Государство Туркменистан процветает и развивается под руководством Его Превосходительства Президента Туркменистана господина Сердара Бердымухамедова и общенационального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительства господина Гурбангулы Бердымухамедова. Верю, что новый 2024 год станет для Туркменистана очень успешным годом.

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию отношений с Туркменистаном.

Основываясь на нашей общей истории, этнических корнях, языке, братстве и взаимном уважении, наши отношения в прошлом быстро развивались и вышли на качественно новый уровень.

В результате целенаправленной политики глав наших государств наши страны стали стратегическим партнерами. Сегодня наши стратегические отношения успешно развиваются.

При этом следует отметить, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в 2023 году развивались высокими темпами. В этом году была продолжена работа, связанная с реализацией двусторонних проектов стратегического значения.

Организованные рабочие поездки в 2023 году, регулярные контакты, подписание документов в различных сферах, совместные проекты играют важную роль в расширении нашего сотрудничества.

2 марта 2023 года в ходе рабочей поездки Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан состоялась встреча глав государств. В рамках встречи были рассмотрены контакты на международном уровне и региональные мероприятия, определяющие перспективы развития Aзербайджано-Туркменского сотрудничества и укрепления связей между нашими странами.

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз и темпы роста продолжались и в 2023 году.

При наличии политической воли руководства страны заверяем вас, что мы будем использовать эти возможности для укрепления наших традиционных братских связей и расширения сферы нашей совместной деятельности.

В настоящее время Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Наше сотрудничество успешно продолжается в рамках международных и региональных организаций.

Азербайджан уважает политику Постоянного Нейтралитета Туркменистана. Наша братская страна добилась больших успехов во внешней политике Туркменистана в отношении статуса Постоянного Нейтралитета, что нас очень радует

Новый год с размахом отмечается во всех регионах братской страны Туркменистана, включая прекрасный город Ашхабад, а также новый город Аркадаг.

Еще раз поздравляем братский туркменский народ с Новым годом и желаем ему мира, спокойствия и процветания.

С Новым годом, Туркменистан!»

///Посольство Азербайджана в Туркменистане, 27 декабря 2023 г.