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ЮНФПА в Туркменистане подводит итоги 2023 года

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В газете «Нейтральный Туркменистан» опубликована статья Айны Сейитлиевой, главы офиса Фонда ООН в области народонаселения в Туркменистане. В материале освещаются достижения в сотрудничестве в целях устойчивого развития между правительством Туркменистана и ЮНФПА.

Ключевые моменты:

  • В преддверии 30-й годовщины Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в Ашхабаде была проведена конференция высокого уровня, собравшая национальных партнёров ЮНФПА для проведения оценки обязательств, принятых на Саммите в Найроби в 2019 году и ускорения действий для достижения поставленных Целей устойчивого развития.
  • В связи с 30-летием МКНР ЮНФПА совместно с партнёрами проводит процесс обзора, чтобы оценить прогресс и подумать о текущем статусе и будущем реализации МКНР. Результаты национальных усилий Туркменистана были представлены на Региональной конференции МКНР в Женеве (Швейцария).
  • Туркменистан был избран в состав Комиссии по народонаселению и развитию на период 2024–2028 годов, что даёт возможность стране внести вклад в глобальные усилия по продвижению устойчивого развития и согласованию глобальных усилий с национальными приоритетами.
  • В 2023 году были опубликованы предварительные результаты сплошной переписи населения в Туркменистане, прошедшей в декабре 2022 года при участии и поддержке Странового офиса ЮНФПА. В скором времени ожидается распространение и анализ дезагрегированных данных переписи, что послужит действенной основой для разработки национальной политики и мониторинга прогресса в выполнении обязательств по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
  • ЮНФПА и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности продолжили плодотворное сотрудничество в рамках реализации Национальной стратегии по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, детей и подростков. ///nCa, 26 декабря 2023 г.

 

 

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