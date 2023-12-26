Российский логистический оператор  запустил доставку из Туркменистана в Россию по коридору «Север-Юг»

Российский мультисервисный логистический оператор ПЭК запустил доставку сборных грузов между Туркменистаном и Россией по восточной ветке МТК «Север-Юг», сообщает портал Logistics.ru.

Регулярные рейсы отправляются один раз в две недели, в следующем году их число увеличится.

ПЭК запустил в стране комплексный сервис по доставке сборных грузов весом от 1 кг до 20 тонн, который включает не только перевозку до конечного получателя, но и помощь в оформлении сопроводительных документов, а также складскую логистику.

Для обработки и консолидации грузов компания открыла в столице Туркменистана, Ашхабаде, партнерский филиал, который расположен в 5 км от международного аэропорта и в 28 км от трассы Е60, которая объединяет Туркменистан с Казахстаном и Россией.

Доставка из Ашхабада в Москву занимает 6-8 дней. Однако, как отмечает руководитель ПЭК: GLOBAL Антон Буянов, упростить доставку поможет запуск регулярного паромного сообщения между Туркменбаши и Астраханью.

«Запуск регулярных морских рейсов поможет ускорить не только доставку между Россией и Туркменистаном, но и транзит из других стран Средней Азии, Ближнего Востока по восточной ветке МТК „Север-Юг“. По предварительным расчетам, доставка паромом из Туркменбаши в Астрахань займет 1-2 дня, тогда как автотранспортом в объезд Каспийского моря — до 8 дней», — добавил он.

Туркменистан станет частью единого транзитного маршрута, который мультисервисный логистический оператор открывает в следующем году. Новый Шелковый путь пройдет через Россию, страны Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Спрос на доставку из Туркменистана растет, в том числе благодаря транзитным возможностям страны. Поэтому ПЭК в следующем году планирует открыть в регионе новые площадки для обработки и консолидации отправлений, а также запустить регулярные перевозки между Россией, Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном по МТК «Север-Юг», подчеркивает источник.

Ранее мы сообщали о том, что FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России, и Узбекские железные дороги договорились о совместной работе на новых транзитных маршрутах через Туркменистан в Турцию, страны Африки и Средиземноморья с использованием интермодальных сервисов FESCO. ///nCa, 26 декабря 2023 г.