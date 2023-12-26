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Президент Туркменистана принимает участие в неформальном Саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

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Сегодня, 26 декабря 2023 г, Президент Сердар Бердымухамедов находится с рабочим визитом в Российской Федерации для участия в неформальном Саммите глав стран СНГ.

Глава Туркменистана регулярно принимает участие в Саммитах СНГ.

«Туркменистан, который является в силу своего нейтрального статуса ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, выстраивает отношения с государствами-участниками СНГ на равноправной, обоюдовыгодной основе, с учётом общих целей и национальных интересов каждой из сторон», – отмечает государственное информационное агентство TDH.

Эта позиция Туркменистана способствует укреплению исторически сложившихся крепких уз дружбы, добрососедства и эффективного сотрудничества, успешной реализации значимых для всех сторон крупных совместных проектов в различных областях.

Будучи неизменно привержен конструктивному партнёрству с государствами СНГ – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, Туркменистан стремится всемерно содействовать укреплению отношений на пространстве Содружества, наполнению взаимовоздействия новым конкретным содержанием. ///nCa, 26 декабря 2023 г.

 

 

 

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